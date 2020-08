Comunicado do Business Wire :Moody's Analytics

Pelo terceiro ano consecutivo, a Moody's Analytics ganhou o Risk Technology Awards como Provedor de Dados de Crédito do Ano e Software de Modelagem de Crédito por Atacado do Ano. Estes são dois de nossos sete Risk Technology Awards 2020 abrangendo funções financeiras, contábeis, regulatórias e de crédito.

"Nossos clientes contam com a Moody's Analytics para uma visão rápida e abrangente de sua exposição ao risco de crédito", disse Nihil Patel, Diretor Geral da Moody's Analytics. "A pandemia acelerou a necessidade de considerar vários sinais prospectivos para avaliar o risco de crédito. Continuamos a investir - em mais cobertura de classe de ativos, em fontes de dados alternativas, em aprendizagem automática que produz novas análises e percepções - a fim de garantir que nossos clientes tenham todas as informações de que precisam para atender às necessidades de negócios mais urgentes."

Diversos dados de crédito e recursos de modelagem são apresentados em várias soluções da Moody's Analytics que contribuíram para estas duas vitórias:

-- Data Alliance é um dos maiores e mais abrangentes consórcios de dados do mundo. Seus membros compartilham dados entre muitas classes de ativos e recebem métricas de avaliação corporativa em troca.

-- Orbis, da Bureau van Dijk, uma empresa da Moody's Analytics, fornece informações sobre mais de 375 milhões de empresas privadas e outras entidades.

-- A plataforma de pontuação de crédito RiskCalc? combina informações fundamentais e do mercado financeiro em uma pontuação de risco preditiva para empresas privadas.

-- A ferramenta CreditEdge? ajuda os usuários a avaliar o risco de crédito diário de empresas públicas e soberanos com um modelo líder de probabilidade de inadimplência e análises avançadas que cobrem mais de 60.000 entidades de capital aberto.

-- Nosso modelo de plataforma de gestão de ciclo de vida CAP? permite que os clientes combinem dados e ferramentas de crédito da Moody's Analytics com os seus próprios para análises que são personalizadas às características exclusivas do portfólio de sua empresa.

O Risk Technology Awards reconhece fornecedores de destaque ajudando o setor nas áreas de ALM, crédito, risco operacional e gestão de risco corporativo.

Estas vitórias estendem nossa lista crescente de prêmios e elogios do setor industrial.

Sobre a Moody's Analytics

A Moody's Analytics fornece inteligência financeira e ferramentas analíticas para ajudar líderes empresarias a tomar decisões melhores e mais rápidas. Nossa profunda experiência em riscos, amplos recursos de informação e aplicativos inovadores de tecnologia ajudam nossos clientes a navegar com confiança no mercado em evolução. Somos conhecidos por nossas soluções premiadas com liderança no setor, compostas de pesquisa, dados, software e serviços profissionais, elaboradas para oferecer uma experiência perfeita ao cliente. Criamos confiança em milhares de organizações em todo o mundo, com nosso compromisso pela excelência, ênfase em mentes abertas e foco em satisfazer as necessidades dos clientes. Para mais informação sobre a Moody's Analytics, acesse nosso site ou se conecte conosco no Twitter e LinkedIn.

A Moody's Analytics, Inc. é uma subsidiária da Moody's Corporation (NYSE: MCO). A Moody's Corporation registrou receita de US$ 4,8 bilhões em 2019, emprega cerca de 11.200 pessoas em todo o mundo e mantém presença em 40 países.

