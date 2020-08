AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE SÁBADO, 15 DE AGOSTO DE 2020 ATÉ SÁBADO, 22 DE AGOSTO DE 2020

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

SÁBADO, 15 DE AGOSTO DE 2020

Mundo

MUNDO - Novo vírus Covid-19 se propaga - (até 31 de Agosto)

América

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Resumo de negociações comerciais EUA-China -

BOGOTÁ (Colômbia) - Confinamento contra o coronavírus - (até 30 de Agosto)

BRASÍLIA (Brasil) - Coletiva do Ministério da Saúde - (até 31 de Agosto)

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Pão de Açúcar, estátua do Cristo Redentor reabre aos turistas -

BUENOS AIRES (Argentina) - Termina fase de flexibilização do confinamento em Buenos Aires - (até 16)

Europa

PRAGA (República Tcheca) - Viagem de Pompeo pela Europa -

(+) BIELORRÚSSIA - Protestos pacíficos convocados pela líder exilada da oposição Tikhanovskaïa - (até 16)

(*) KOUROU (França) - Foguete espacial Ariane 5 deve decolar - 19H30

PARIS (França) - Comissão Nacional de Inquérito sobre a gestão da epidemia de coronavírus - (até 31 de Dezembro)

OSWIECIM (Polónia) - 11º Workshop Europeu sobre como lidar com o passado de Auschwitz - (até 16)

LOURDES (França) - Peregrinação da Assunção - (até 17)

Oriente Médio e África do Norte

BEIRUTE (Líbano) - Buscas por sobreviventes de explosões em Beirute - (até 16)

Ásia-Pacífico

NOVA DÉLHI (Índia) - Feriado de Independência -

TÓQUIO (Japão) - 75º aniverásio da rendição japonesa na Segunda Guerra Mundial -

DOMINGO, 16 DE AGOSTO DE 2020

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Tarifas impostas ao alumínio canadense -

Europa

(+) KIEV (Ucrânia) - Marcha em solidariedade aos manifestantes bielorrussos - 07H00

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Oração do Angelus do Papa na praça de São Pedro de uma janela do palácio apostólico - 08H00

Ásia-Pacífico

BANGCOC (Tailândia) - Protestos contra o governo -

SEGUNDA-FEIRA, 17 DE AGOSTO DE 2020

América

MILWAUKEE (Estados Unidos) - Convenção Democrata - (até 20)

NOVA YORK (Estados Unidos) - Adereços de cinema leiloados, incluindo o icônico traje espacial '2001: Uma Odisseia no Espaço' - (até 18)

TERÇA-FEIRA, 18 DE AGOSTO DE 2020

América

ESTADOS UNIDOS - 100º aniversário da 19ª emenda que deu às mulheres o direito de voto -

Europa

LEIDSCHENDAM (Holanda) - Tribunal especial que investiga assassinato do ex-premiê do Líbano Hariri anuncia veredicto - 07H00

QUARTA-FEIRA, 19 DE AGOSTO DE 2020

América

(+) MILWAUKEE (Estados Unidos) - Kamala Harris, Barack Obama e Hillary Clinton discursam na Convenção Nacional Democrata -

Europa

(*) BRUXELAS (Bélgica) - Sexta rodada de negociações do Brexit - 06H00 (até 20)

QUINTA-FEIRA, 20 DE AGOSTO DE 2020

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Governo dos EUA divulga dados semanais de pedidos por seguro-desemprego - 10H30

Europa

(+) BORMES-LES-MIMOSAS (França) - Conferência de imprensa de Macron e Merkel após negociações em Fort de Brégançon - 14H30

(+) BERLIM (Alemanha) - A chanceler Angela Merkel encontra-se com Greta Thunberg e outros ativistas da Sexta-feira pelo Futuro - 05H00

SEXTA-FEIRA, 21 DE AGOSTO DE 2020

Europa

(+) LONDRES (Reino Unido) - Dados de vendas no varejo do Reino Unido para julho - 03H00

(+) LONDRES (Reino Unido) - Relatório de finanças públicas do Reino Unido para julho (ONS) - 03H00

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Negociadores do Brexit trabalham no café da manhã (ou plenário) após a sétima rodada de negociações - 04H00

SÁBADO, 22 DE AGOSTO DE 2020

(+) MUMBAI (Índia) - Festival Hindu de Ganesh Chaturthi - (até 31)