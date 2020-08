Trump divulga tese falsa sobre nascimento de Kamala Harris

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ter ouvido que Kamala Harris, candidata a vice na chapa de seu rival democrata à presidência Joe Biden, não é elegível para o cargo porque não cumpre as exigências legais, alimentando uma falsa alegação que ecoa a mesma teoria infundada sobre o nascimento que ele promoveu sobre Barack Obama.

Em uma entrevista coletiva na Casa Branca na quinta-feira, Trump foi questionado sobre alegações neste sentido.

"Eu ouvi hoje que ela não cumpre os requisitos. E, por falar nisso, o advogado que escreveu aquele artigo é um advogado altamente qualificado, um advogado muito talentoso. Não tenho ideia se isso está correto", disse Trump.

"Eu presumo que os democratas teriam verificado isso antes de ela ser escolhida como candidata à vice-presidente".

"Mas isso é muito sério - você está dizendo -, eles estão dizendo que ela não se qualifica porque não nasceu neste país", completou Trump.

O repórter respondeu que Kamala Harris nasceu nos Estados Unidos, mas que seus pais não eram residentes permanentes no momento do parto.

Trump aparentemente fez referência a um artigo do professor de Direito John Eastman, da Universidade Chapman, publicado na revista Newsweek, que afirmou que Harris não seria elegível para o cargo porque não era uma "cidadã natural", pois seus pais não eram cidadãos americanos naturalizados no momento de seu nascimento.

Harris nasceu em Oakland, Califórnia, em 1964, filha de pai jamaicano e de mãe indiana.

Trump promoveu a teoria infundada de que Barack Obama, o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, não havia nascido no país.

Ele teve que admitir a contragosto no final de sua campanha eleitoral de 2016 que o então presidente nasceu de fato no país.

De acordo com a Constituição, qualquer cidadão nascido no país e com mais de 35 anos pode disputar a vice-presidência.

O especialista em Direito Constitucional Erwin Chemerinsky declarou ao canal CBS News que as alegações sobre de Harris eram "um argumento realmente bobo".

Segundo a Constituição, "qualquer pessoa nascida nos Estados Unidos é um cidadão dos Estados Unidos. A Suprema Corte mantém isso desde os anos 1890. Kamala Harris nasceu nos Estados Unidos", afirmou o reitor da Faculdade de Direito da Universidade de Berkeley em um e-mail enviado à CBS.

Laurence H. Tribe, professor de Direito Constitucional na Universidade de Harvard, afirmou ao jornal The New York Times que as alegações contra Harris eram uma "teoria idiota".