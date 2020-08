Polícia da Tailândia anuncia detenção de líder do movimento pró-democracia

Parit Chiwarak, um dos principais líderes do movimento pró-democracia na Tailândia, foi detido nesta sexta-feira após sua participação nos protestos organizados no país há várias semanas para exigir reformas, anunciou a polícia de Bangcoc.

"Posso confirmar que Parit Chawarak foi detido", declarou à AFP Somprasong Yentaum, vice-comandante de polícia de Bangcoc, que citou acusações vinculadas a uma manifestação em 18 de julho.

A principal demanda dos manifestantes é a dissolução do Parlamento e a mudança da Constituição de 2017, que dá amplos poderes aos 250 senadores da Casa, eleitos pelo exército.

O primeiro-ministro Prayut Chan-O-Cha é um ex-comandante do exército e cérebro do golpe de 2014 que instaurou uma junta militar no poder durante cinco anos.

Depois ele se tornou o primeiro-ministro de um governo pró-militar após polêmicas eleições, ano passado.