UE fecha compra de 300 milhões de doses de futura vacina da AstraZeneca

A União Europeia (UE) fechou a compra de 300 milhões de doses de futura vacina contra covid-19 da farmacêutica AstraZeneca, segundo comunicado enviado à imprensa nesta sexta-feira, 14. A nota diz que outras 100 milhões de doses podem ser adquiridas, mas não informa o valor investido.



Recentemente, a UE também contratou as futuras vacinas contra o novo coronavírus da Sanofi-GSK e da Johnson & Johnson.



As transações fazem parte do plano "Estratégia de Vacinas da Comissão Europeia", o órgão executivo do bloco.



"Esta estratégia nos permite fornecer futuras vacinas aos europeus, bem como a nossos parceiros em outras partes do mundo", destaca a presidente da Comissão, Ursula Von der Leyen.



A vacina da AstraZeneca, também em testes no Brasil, já está na chamada "fase 3" de desenvolvimento e é considerada uma das mais avançadas no mundo.