Nova Zelândia prolonga por 12 dias o confinamento de Auckland

A primeira-ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, anunciou nesta sexta-feira a ampliação por pelo menos 12 dias do novo confinamento em Auckland, após a detecção de casos de COVID-19 na maior cidade do país e localidades próximas.

"O governo aceitou manter as medidas atuais durante 12 dias adicionais, o que eleva o total a duas semanas completas", declarou Ardern.

Desde que quatro pessoas testaram positivo para COVID-19 na terça-feira, acabando com 102 dias sem contágios de transmissão local no país, a Nova Zelândia detectou um foco de 30 novos casos.

A maioria foi registrada na região de Auckland, uma cidade de 1,5 milhão de habitantes.

Mais preocupante, dois novos casos foram detectados em Tokoroa, a 210 quilômetros de Auckland.

A Nova Zelândia contabiliza 22 mortes por coronavírus em uma população de cinco milhões de habitantes e não registrava transmissões locais desde 1 de maio.

O país estava com uma vida praticamente normal, sem medidas de distanciamento físico e com a organização de eventos culturais e esportivos com a presença de público.

Mas as autoridades de saúde alertaram a população que uma segunda onda de infecções era "inevitável".