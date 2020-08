Comunicado do Business Wire :DeltaTrak, Inc.

A DeltaTrak®, um inovador líder em soluções de cadeia de frio, está aprimorando seu Programa de Reinício de Cadeia de Frio para oferecer aos clientes métodos mais seguros e eficientes para proteger seus funcionários e clientes da pandemia COVID-19. O programa foi criado para ajudar as empresas a reabrir em uma base segura, fornecendo acesso a soluções de EPI extremamente necessárias. Após uma resposta extremamente positiva, a DeltaTrak adicionou o termômetro infravermelho sem contato ThermoTrace Auto-Check para a testa e o dispensador de desinfetante de mãos sem toque para atender à necessidade de opções eficazes, sem contato e sem o uso das mãos para medição de temperatura e higienização.

"O aumento da demanda por equipamentos de segurança e higienização é impulsionado pela necessidade de nossos clientes de conduzir os negócios com segurança, sem prejudicar a saúde dos funcionários e clientes quando se trata de usar termômetros e higienizadores de mãos", disse Frederick Wu, presidente e CEO da DeltaTrak. "Obter acesso a essas soluções continua sendo um grande desafio e estamos confiantes de que essas novas adições permitirão que nosso Programa de Reinício da Cadeia de Frio continue atendendo às necessidades de nossos clientes por soluções oportunas para os problemas do mundo real criados pela pandemia COVID-19."

A capacidade de nossos clientes de reabrir e permanecer em operação depende de ferramentas seguras e eficientes para prevenir e mitigar a propagação do Coronavirus dentro de suas instalações. O termômetro de testa sem contato com autoverificação ThermoTrace, modelo 15050, é uma unidade autônoma e automática que não requer nenhum assistente. Este dispositivo que não requer o uso das mãos, de alta velocidade, pode realizar até 50 medições por minuto, tornando as verificações de temperatura de funcionários e clientes de forma rápida, fácil de usar e econômica. O dispensador de desinfetante para mãos sem toque da DeltaTrak, Modelo 50053, é uma maneira fácil de promover uma boa higiene. É ideal para uso em escolas, supermercados, restaurantes, hotéis, clínicas e outros locais públicos.

A DeltaTrak reconhece a importância de continuar a disponibilizar para nossos clientes essas soluções críticas de saúde e segurança. Esses produtos oferecem uma abordagem em duas frentes para ajudar as empresas a proteger seus funcionários e clientes. Tanto o termômetro sem contato para testa ThermoTrace Auto-Check quanto o dispensador de desinfetante para as mãos sem toque podem ser convenientemente colocados na entrada de qualquer empresa.

Sobre a DeltaTrak®

A DeltaTrak® é uma inovadora líder de gestão de cadeia de frio, monitoramento ambiental e soluções de segurança alimentar. Entre em contato com a DeltaTrak® pelo telefone 1-800-962-6776 ou pelo e-mail marketing@deltatrak.com. Informações adicionais podem ser encontradas em www.deltatrak.com.

Contatos de mídia: Para obter mais informações e/ou uma imagem com alta resolução, entre em contato com nossa equipe de Marketing pelo e-mail marketing@deltatrak.com.

Alex Kingston Marketing DeltaTrak, Inc. Telefone: (925) 249-2250 E-mail: akingston@deltatrak.com

