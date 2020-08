Uso de máscara será obrigatório em peregrinação a Lourdes

Os participantes da peregrinação do próximo dia 15 a Lourdes, aonde se espera a chegada de milhares de católicos, deverão usar máscara de proteção contra o novo coronavírus, anunciou nesta quinta-feira a prefeitura de Altos Pirineus, sudoeste da França.

"O prefeito, juntamente com o colega da cidade de Lourdes, decreta que o uso de máscara será obrigatório em alguns setores da cidade no fim de semana de 14 e 15 de agosto de 2020", informaram as autoridades em comunicado.

A medida, que busca combater a propagação do novo coronavírus, envolve o santuário de Lourdes e as ruas vizinhas, repletas de lojas de recordações, restaurantes e hotéis.

A peregrinação costuma atrair entre 20 mil e 25 mil pessoas, mas a do próximo sábado reunirá no máximo 10 mil, das quais 5 mil poderão assistir à missa na basílica de São Pio X e a outra metade, na esplanada, informaram os organizadores.