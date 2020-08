ONGs alertam sobre perigos de desinfetante usado em prisões para imigrantes nos EUA

Um tipo de desinfetante usado em prisões de imigrantes nos Estados Unidos por causa do coronavírus está associado a vários riscos à saúde, incluindo ataques de asma, bolhas na pele, alergias e efeitos genotóxicos. A denúncia foi feita nesta quinta-feira (13) por diversas organizações.

A denúncia se concentra nas condições do centro de detenção de imigrantes irregulares de Adelanto, Califórnia, administrado pela empresa privada GEO, em um momento em que a pandemia de COVID-19 representa uma séria ameaça às pessoas detidas.

Segundo a Earthjustice, uma das entidades autoras da denúncia, nesta unidade é utilizada uma substância chamada 'HDQ Neutral' como desinfetante. O produto apresenta riscos de irritação respiratória, inflamação, infertilidade e malformações congênitas em bebês cujas mães tenham estado em contato durante a gestação, mesmo depois que a exposição ativa já acabou.

"Todos os dados indicam que a exposição ao HDQ Neutral tem efeitos nocivos e prejudiciais à saúde", disse Raúl García, especialista da Earthjustice, em entrevista coletiva. De acordo com a organização, um dos ingredientes ativos da substância pode danificar o DNA de uma pessoa.

García afirmou que, devido ao surto do novo coronavírus neste centro de detenção de imigrantes, este produto químico é aplicado a cada 15 ou 30 minutos nas instalações, durante todo o dia e a noite.

O congressista democrata Mark Takano, da Califórnia, argumentou na entrevista coletiva que uma maneira racional de resolver esse problema seria "reduzir o número de pessoas detidas". Em julho, Takano enviou uma carta à Imigração e Alfândega dos EUA (ICE),alertando sobre os riscos do uso do HDQ em ambientes fechados.

A ONG Clue Justice chamou atenção para casos de alergias e erupções cutâneas neste mesmo centro da Califórnia após as desinfecções.

Nos Estados Unidos, país com mais mortes por coronavírus no mundo, há 4.531 casos confirmados de COVID-19 em centros de detenção de imigrantes, que no total estão com 21.118 pessoas detidas.