Petróleo cai após novas previsões da AIE sobre a demanda

As cotações do petróleo fecharam em baixa nesta quinta-feira, depois que a Agência Internacional de Energia (AIE) reduziu suas previsões de demanda mundial de óleo cru para 2020 e 2021.

Em Londres, o barril do Brent do Mar do Norte para entrega em outubro caiu 1%, a 44,96 dólares. Em Nova York, o barril do WTI para o mês de setembro perdeu 1%, a 42,24 dólares.

Ontem, o petróleo havia atingido o preço mais alto desde março. Hoje, a AIE anunciou uma redução na estimativa da demanda mundial de petróleo para 2020 e 2021, devido à persistente fragilidade do setor de transporte, especialmente aéreo, causada pela crise do novo coronavírus.

A demanda de petróleo cairá a 91,9 milhões de barris diários (mbd) em 2020, o que significa 140.000 barris diários a menos do que a previsão anterior, antes de subir a 97,1 mbd no próximo ano, ou seja, 240.000 a menos que na estimativa precedente, de acordo com as novas projeções da AIE.

"Os setores de transporte aéreo e terrestre, que constituem componentes essenciais do consumo de petróleo, continuam passando por dificuldades", destaca a AIE no relatório mensal sobre o petróleo.

A agência, com sede em Paris, que aconselha os países desenvolvidos sobre as políticas no setor de energia, explica que reduziu, em particular, as perspectivas para 2021 porque "o setor aéreo provavelmente vai demorar mais tempo para a recuperação".

A pandemia de COVID-19 paralisou quase por completo o tráfego aéreo, que iniciou uma retomada lenta nos últimos meses.

De acordo com estatísticas citadas pela AIE, o tráfego mundial em julho foi dois terços menor que a média normal, após quedas de 75% em junho e de 79% em maio.

As dificuldades nos transportes e a queda da atividade em geral levaram a AIE a prever uma redução histórica da demanda de petróleo este ano, que deve ter uma recuperação em 2021, mas sem alcançar os níveis de 2019.