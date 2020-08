Conmebol ajusta calendário da Copa América-2021 devido à pandemia

A Conmebol apresentou mudanças no calendário da Copa América 2021 para reduzir as viagens entre as sedes e para aumentar os dias de descanso das seleções nas fases finais.

O torneio continental será disputado na Argentina e na Colômbia, com dois grupos de seis seleções: os 10 países do continente sul-americanos além dos convidados Catar e Austrália.

A edição de 2021 do torneio de seleções mais antigo do mundo, que pela primeira vez será disputado em dois países ao mesmo tempo, foi adiado para o próximo ano devido à crise sanitária causada pela COVID-19

Em resposta à pandemia que atinge a região, os organizadores introduziram mudanças na programação e no regulamento do torneio. O formato não foi alterado.

A abertura está prevista para o dia 11 de junho de 2021 em Buenos Aires.

A final será em Barranquilla, na Colômbia, no dia 10 de julho. Nesse mesmo dia, o jogo valendo o terceiro lugar será disputado em Bogotá.

"As mudanças indicadas têm como objetivo reduzir as viagens entre as sedes e adicionar dias de descanso para as equipes classificadas entre a fase de grupos e as quartas de final", esclareceu a Conmebol.

O conselho da entidade que comanda o futebol sul-americano também autorizou a substituição de até três jogadores na lista de cada país, além das substituições por lesão, uma vez concluída a fase de grupos.

As substituições terão que vir da lista provisória de 50 jogadores apresentada por cada seleção antes do torneio.

O Grupo A é formado por Argentina, Austrália, Bolívia, Uruguai, Chile e Paraguai.

Os jogos serão disputados em Buenos Aires, La Plata, Mendoza, Córdoba e Santiago del Estero.

O Grupo B será disputado entre Colômbia, Brasil, Catar, Venezuela, Equador e Peru.

A série acontecerá em Bogotá, Cali, Medellín e Barranquilla.

- Na Argentina serão disputadas as seguintes partidas:

11/06/21 (Buenos Aires): Argentina-Chile

12/06/21 (Córdoba): Austrália-Uruguai

12/06/21 (Mendoza): Paraguai-Bolívia

15/06/21 (Mendoza): Chile-Bolívia

15/06/21 (Córdoba): Argentina-Uruguai

16/06/21 (La Plata): Paraguai-Austrália

18/06/21 (Mendoza): Uruguai-Chile

19/06/21 (La Plata): Austrália-Bolívia

19/06/21 (Buenos Aires):Argentina-Paraguai

22/06/21 (La Plata): Bolívia-Uruguai

22/06/21 (Buenos Aires): Austrália-Argentina

23/06/21 (Santiago del Estero): Chile-Paraguai

27/06/21 (Córdoba): Chile-Austrália

27/06/21 (La Plata): Argentina-Bolívia

27/06/21 (Santiago del Estero): Paraguai-Uruguai

- Na Colômbia serão disputadas as seguintes partidas:

12/06/21 (Bogotá): Colômbia-Equador

13/06/21 (Medellín): Brasil-Venezuela

13/06/21 (Cali): Peru-Catar

16/06/21 (Medellín): Colômbia-Venezuela

17/06/21 (Bogotá):Equador-Catar

17/06/21 (Cali): Peru-Brasil

20/06/21 (Bogotá): Venezuela-Equador

20/06/21 (Cali): Colômbia-Peru

21/06/21 (Barranquilla): Brasil-Catar

23/06/21 (Cali): Equador-Peru

24/06/21 (Medellín): Catar-Venezuela

24/06/21 (Barranquilla): Brasil-Colômbia

28/06/21 (Barranquilla): Catar-Colômbia

28/06/21 (Bogotá): Equador-Brasil

28/06/21 (Medellín): Venezuela-Peru