Ex-ministra do Equador se refugia na residência da embaixada argentina

A ex-ministra do Equador, María de los Ángeles Duarte, condenada a oito anos de prisão por corrupção, se refugiou na residência da embaixada argentina em Quito, informou nesta quinta-feira (13) o Ministério das Relações Exteriores equatoriano.

"O encarregado dos interesses da Argentina em Quito confirmou que a senhora Duarte se encontra realmente na residência da legação 'por motivos humanitários'", informou o Ministério.

Duarte, de 57 anos, foi condenada pelo crime de suborno junto com o ex-presidente Rafael Correa (2007-2017) e outros ex-funcionários de seu governo, que faziam parte de uma "estrutura criminosa" que pediu subornos de quase 7,6 milhões de dólares a empresas em troca de contratos com o Estado, segundo o Ministério Público.

A sentença proferida em abril foi homologada em julho, mas encontra-se em análise do Supremo Tribunal Nacional de Justiça.

Correa foi julgado à revelia, já que reside na Bélgica desde que deixou o poder em 2017.

A chancelaria destacou que Duarte, que ocupou vários cargos do governo Correa, foi condenada por "crime comum". Nessa condição, pelo critério do governo nacional, não se qualifica como perseguida política".

Também afirmou que o chanceler equatoriano, Luis Gallegos, "manteve contato" com seu homólogo argentino, Felipe Solá, a quem "comunicou a preocupação do governo nacional com a situação e reiterou seu apoio necessário para uma ação imparcial e independente do sistema de justiça."

A pasta informou que o diplomata argentino que confirmou a presença de Duarte "foi informado sobre a posição do governo nacional no sentido de que ela foi processada e condenada pelos órgãos de justiça do país, em um processo independente e com todas as garantias, no qual exerceu o seu direito de defesa".

Duarte tem um filho com o cantor argentino Marcelo Pastore, segundo o jornal digital La República.