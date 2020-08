Biden elogia 'passo histórico' entre Israel e Emirados

O candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden, considerou o acordo de paz entre Israel e os Emirados Árabes um "passo histórico" para aliviar as tensões no Oriente Médio.

Ambos os países deram "um passo histórico para preencher a lacuna que divide o Oriente Médio", disse Biden após o pacto anunciado horas antes por seu rival republicano, o presidente Donald Trump.

"A oferta dos Emirados Árabes Unidos de reconhecer publicamente o Estado de Israel é um ato político bem-vindo, corajoso e muito necessário" e que ajudará a garantir que Israel continue a ser uma parte "integrante" do Oriente Médio.

Israel se comprometeu no acordo a suspender o plano de anexar áreas da Cisjordânia ocupada, em troca da normalização das relações com os Emirados.

"A anexação representaria um duro golpe na causa da paz, por isso me oponho à mesma agora e irei me opor enquanto presidente", afirmou Biden. "Acabaria com praticamente qualquer possibilidade de uma solução de dois Estados."

O candidato democrata não citou Trump, e atribuiu o acordo aos esforços de "vários governos" americanos para aproximar israelenses e árabes, entre eles o governo anterior, presidido por Barack Obama, do qual Biden foi vice-presidente.

Vários congressistas americanos comemoraram o acordo e muitos republicanos elogiaram Trump e sua equipe por terem contribuído para o mesmo.