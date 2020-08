Belarus anuncia que libertou mais de 1.000 manifestantes

As autoridades bielorrussas anunciaram que libertaram mais de 1.000 pessoas detidas durante as manifestações que se seguiram à reeleição do presidente Alexandre Lukashenko e que foram reprimidas com violência.

"Mais de 1.000 pessoas foram libertadas com o compromisso de não participar de manifestações não autorizadas", disse Natalia Kotshanova, presidente do Senado.

O ministro do Interior, Yuri Karaev, pediu desculpas pela violência policial contra os "transeuntes" que não estavam envolvidos nos protestos.