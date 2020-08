Fed: pandemia é lembrete da importância de infraestrutura de pagamentos segura

Diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Lael Brainard afirmou nesta quinta-feira, 13, que a pandemia gera um "impacto tremendo" sobre comunidades pelos Estados Unidos, sobretudo famílias e pequenas empresas com menos recursos para aguentar o quadro. "A crise da covid-19 é um lembrete dramática da importância de uma infraestrutura de pagamentos acessível a todos americanos", disse, em discurso sobre moedas digitais durante evento online. Em sua fala, ela não comentou a política monetária nem a perspectiva econômica.



Brainard notou o compromisso atual do BC dos EUA para entregar um serviço chamado FedNowSM, o qual permitirá que milhões de americanos e pequenos negócios consigam acesso instantâneo a fundos, em vez de esperar dias até que cheques sejam compensados. Ela comentou também que o Fed realiza uma pesquisa sobre usos potenciais para moedas digitais e sobre as tecnologias envolvidas.