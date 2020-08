"Começa nova era nas relações entre Israel e mundo árabe", diz Netanyahu

"Hoje começa uma nova era nas relações entre Israel e o mundo árabe", declarou o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu nesta quinta-feira, saudando a normalização das relações com os Emirados Árabes Unidos.

"Tive uma discussão trilateral com o presidente (americano) Trump e o xeque Ben Zayed (príncipe herdeiro dos Emirados) e chegamos a um acordo de paz completo com troca de embaixadores e intercâmbios comerciais, incluindo voos diretos entre Abu Dhabi e Tel-Aviv", disse Netanyahu em mensagem transmitida pela televisão.

"Os Emirados vão investir somas significativas em Israel (...) É uma abertura para a paz na região", disse o chefe de governo, celebrando o terceiro acordo que Israel assina com um país árabe, depois do alcançado com o Egito e a Jordânia.

"Em 1979, (Menachem) Begin assinou a paz com o Egito, em 1994 (isaac) Rabin firmou com a Jordânia e tenho a honra de assinar o terceiro acordo de paz com um país árabe em 2020. Este é um verdadeiro acordo de paz, não um slogan ", acrescentou Netanyahu.

A normalização das relações entre Israel e os Emirados fazia parte de um plano de Trump para o Oriente Médio que também previa a anexação do Vale do Jordão e assentamentos na Cisjordânia, território palestino ocupado por Israel.

O projeto foi categoricamente rejeitado pelos palestinos e criticado por grande parte da comunidade internacional.

O governo de união entre Netanyahu e seu antigo adversário Benny Gantz se preparava para anunciar seu plano de anexação a partir de 1º de julho, algo que não aconteceu até agora.

Segundo Netanyahu, o acordo vai "adiar" o projeto de anexação de partes importantes da Cisjordânia, território palestino ocupado por Israel desde 1967. Mas o primeiro-ministro garantiu que Israel não havia "renunciado" a esse plano, condenado por grande parte dos comunidade internacional.

"Trouxe a paz e farei a anexação", disse Netanyahu.