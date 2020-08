O novo primeiro-ministro irlandês, Micheal Martin, disse nesta quinta-feira que concorda com seu homólogo britânico Boris Johnson que é "uma necessidade absoluta" chegar a um acordo de livre-comércio entre a União Europeia e o Reino Unido após o Brexit.

Martin (centro-direita), chefe do governo irlandês desde o final de junho, encontrou-se com Johnson pela primeira vez em Belfast durante uma visita oficial do líder britânico à Irlanda do Norte, um dos territórios que pode ser mais afetado pela saída do Reino Unido da União Europeia.

"Ambos concordamos que é uma necessidade absoluta (chegar a) um acordo de livre-comércio isento de tarifas alfandegárias e cotas", disse Martin à rede de televisão irlandesa RTE. "É a melhor solução possível para a UE, o Reino Unido e empresas localizadas na ilha da Irlanda", acrescentou.