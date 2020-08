EUA preocupado por movimentação militar francesa no Mediterrâneo

Os Estados Unidos expressaram nesta quinta-feira sua preocupação com a movimentação militar francesa no Mediterrâneo para apoiar a Grécia em face das reivindicações de gás da Turquia e enfatizaram que isso ocorre em um contexto de pouca cooperação entre Paris e Ancara.

Os militares dos EUA estão "preocupados com os incidentes ocorridos no leste do Mediterrâneo", disse um porta-voz do Departamento de Defesa, Jonathan Hoffman.

A França e a Turquia são "dois aliados muito importantes da Otan e gostaríamos de ver uma redução nas tensões", acrescentou Hoffman em entrevista coletiva.

"Queremos que eles continuem cooperando e encontrem soluções que não impliquem a necessidade de navios de guerra ou aeronaves desdobradas em um ambiente não cooperativo", disse.

A França destacou temporariamente dois caças Rafale e dois navios no Mediterrâneo oriental para apoiar a Grécia em sua disputa com a Turquia pela exploração de recursos de gás no mar, em um contexto de tensões crescentes entre Ancara e Paris, principalmente relacionadas a interesses opostos na Líbia.

A descoberta de grandes campos de gás no Mediterrâneo oriental nos últimos anos despertou o interesse de países vizinhos e aumentou as tensões entre a Turquia e a Grécia, cujas relações são marcadas por crises há anos.

A situação agravou-se na segunda-feira após a implantação por Ancara de um navio de exploração subaquática, escoltado por navios militares, no sudeste do Mar Egeu, uma área do Mediterrâneo rica em depósitos de gás.

A Marinha grega também está presente na área para "monitorar" as atividades turcas, segundo Atenas.