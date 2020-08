Dois deputados italianos da Liga (extrema direita) pediram desculpas nesta quinta-feira por terem pedido o "Bonus Covid", uma ajuda especial de 600 euros mensais para famílias em dificuldades financeiras, um escândalo revelado no domingo e que gerou muita polêmica.

Segundo o jornal La Repubblica, um total de cinco deputados teriam pedido essa ajuda, criada para enfrentar a crise do novo coronavírus. Mas apenas foi revelada a identidade de duas delas: Andrea Dara e Elena Murelli, que foram suspensos da formação dirigida pelo ex-ministro do Interior Matteo Salvini (extrema direita), embora mantenham suas cadeiras.

"Entendo a decisão do partido, assumo a responsabilidade pelo ocorrido, embora não seja o responsável direto (...). Não procuro desculpas", disse Dara, 41, empresário do setor têxtil, que disse que era sua mãe, que co-administra sua empresa, que solicitou a ajuda "Bonus Covid" em seu nome.

Murelli, 45, professora e consultora, não falou publicamente sobre o escândalo, mas pediu desculpas internamente ao partido, segundo o jornal Il Corriere della Sera.

A identidade dos outros três deputados que solicitaram o auxílio, apesar de receberem uma remuneração mensal superior a 5.000 euros, poderá ser revelada nesta sexta-feira durante uma intervenção no Parlamento italiano do presidente da entidade responsável pela gestão do "Bonus Covid".

Esta ajuda, com a qual o executivo italiano despendeu cerca de 7 bilhões de euros, destinava-se a trabalhadores independentes e temporários e a setores prejudicados pela pandemia.

A imprensa italiana estima que cerca de 2.000 políticos, incluindo prefeitos, vereadores municipais ou regionais, solicitaram o "Bonus Covid".