A normalização das relações entre Israel e os Emirados Árabes Unidos, acordo anunciado inesperadamente na quinta-feira pelo presidente norte-americano Donald Trump, representa um "dia histórico", afirmou o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu.

"Yom histori" ("dia histórico"), escreveu em sua conta no Twitter Netanyahu, comentando as declarações do presidente dos Estados Unidos sobre a normalização das relações entre Israel e os Emirados Árabes Unidos, que era um dos objetivos de seu projeto de paz em Médio Oriente.