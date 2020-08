Primeiro caso de COVID-19 em campo de migrantes em ilha grega

O ministério grego da Migração informou nesta quinta-feira um primeiro caso do novo coronavírus em um dos campos de migrantes em uma ilha da Grécia.

A pessoa infectada com o novo coronavírus é um iemenita de 35 anos que está no campo de Vial, na ilha de Chios.

"O homem foi colocado em quarentena no hospital local. Trinta pessoas estão sendo submetidas a testes", afirmou uma fonte do ministério.

Mais de 3.800 pessoas estão alojadas no campo de Vial, mais de três vezes a sua capacidade prevista.

Vários casos de COVID-19 não fatais foram detectados em campos gregos localizados no continente, incluindo 150 infectados em um hotel de migrantes no Peloponeso no mês de abril.

Mas este é o primeiro caso em um acampamento em uma ilha, onde acontece uma superlotação de migrantes.

A notícia foi divulgada um dia depois do governo da Grécia anunciar o maior balanço diário de infectados, 262.

As autoridades atribuem o aumento de casos ao descumprimento das normas de distanciamento social em restaurantes, bares e locais de reunião públicos.

O governo anunciou esta semana um toque de recolher noturno para restaurantes e bares em alguns de seus principais pontos turísticos, além de novas restrições para os viajantes que entram no país, que devem apresentar testes negativos para o novo coronavírus até 72 horas antes da chegada.