Polícia de Belarus prendeu 700 manifestantes na quarta-feira

O ministério do Interior de Belarus anunciou nesta quinta-feira a detenção de 700 pessoas na véspera, no quarto dia de protestos contra o resultado da eleição presidencial violentamente reprimidos, o que eleva o total a 6.700 detidos desde domingo.

"Os incidentes no país perderam o caráter de larga escala, mas o nível de agressividade contra as forças de segurança continua elevado", afirmou o ministério em sua conta no aplicativo Telegram.

Também de acordo com o ministério, 103 policiais foram feridos desde domingo e 28 estão hospitalizados.

O ministério não divulgou um balanço sobre os manifestantes, contra os quais as forças de segurança usaram balas de borracha e bombas de efeito moral.