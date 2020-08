Grupo turístico TUI registra prejuízo líquido trimestral de EUR 1,42 bilhão

A gigante alemã do turismo TUI anunciou nesta quinta-feira um prejuízo líquido de 1,42 bilhão de euros (1,655 bilhão de dólares) entre abril e junho devido à pandemia de COVID-19.

No terceiro trimestre do ano fiscal 2019-2020, que vai de abril a junho, o faturamento da TUI caiu 98,5%, a 71,8 milhões de euros, na comparação com o mesmo período de 2019.

No trimestre abril-junho de 2019, a TUI registrou lucro de 22,8 milhões de euros.

O modelo integrado da TUI, que propõe viagens de avião, noites em hotéis e cruzeiros em navios, segue "intacto", afirmou o presidente da empresa, Fritz Joussen, em um comunicado.

O grupo com sede em Hannover conseguiu retomar parte de suas atividades, em particular na Europa, e registrou 1,7 milhão de reservas para o verão (hemisfério norte) em curso.

As reservas para o verão de 2021 são "145% mais elevadas" que as do período comparável de 2020, informa o comunicado.

Na quarta-feira, a TUI anunciou que recebeu uma nova ajuda pública do governo da Alemanha pelo valor de 1,2 bilhão de euros, que se soam ao EUR 1,8 bilhão obtido em abril.

Apesar da ajuda, o grupo mantém o plano de corte de 8.000 dos 70.0000 postos de trabalho ao redor do mundo.