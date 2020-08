França registra maior número de casos desde que começou a aliviar bloqueios

Nesta quarta-feira a França, que já registra o total de 206.696 contaminações por covid-19 e 30.371 mortes desde o começo da pandemia, registrou 2.524 novos casos de covid-19 diários, o maior registro desde maio, quando o país começou a aliviar os bloqueios, segundo dados do Ministério da Saúde francês



A Grécia registrou hoje 232 novos casos de covid-19, maior número de casos diários desde a primeira onda da doença no país, em fevereiro. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), já foram registrados 5.942 contaminações por covid-19 e 214 pessoas morreram pela doença no país.



Dados coletados pela Universidade Johns Hopkins mostram que, nos Estados Unidos, foram registrados 5.190.948 casos de covid-19 e 165.883 mortes. Em todo o mundo, os casos ultrapassaram a marca de 20,4 milhões. Já as mortes são mais de 745.600.



Ainda de acordo com a Johns Hopkins, países que registram maior número de infecções por covid-19 em números absolutos, após os EUA, são o Brasil (3.109.630), Índia (2.329.638), Rússia (900.745) e África do Sul (568.919).