Argentina e México produzirão vacina da AstraZeneca contra COVID-19 para América Latina

O presidente argentino Alberto Fernández anunciou nesta quarta-feira que seu país e o México ficarão encarregados da produção e distribuição na América Latina, exceto no Brasil, da futura vacina contra COVID-19 desenvolvida pela aliança da Universidade de Oxford com o laboratório AstraZeneca.

"O laboratório AstraZeneca fechou convênio com a Fundação Slim para produzir entre 150 e 250 milhões de vacinas destinadas a toda a América Latina com exceção do Brasil, que estarão disponíveis no primeiro semestre de 2021 e serão distribuídas de forma equitativa entre os países a pedido dos governos", declarou Fernández em entrevista coletiva.

"A produção latino-americana ficará a cargo da Argentina e do México e isso permitirá um acesso oportuno e eficiente para todos os países da região", acrescentou.