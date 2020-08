OMS aguarda 'com impaciência' para analisar vacina russa contra Covid-19

A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou nesta quarta-feira que aguarda "com impaciência" para analisar o resultado dos testes clínicos da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Rússia, anunciada ontem pelo presidente Vladimir Putin.

O início da fase final dos testes, dos quais participarão mais de 2 mil pessoas, estava previsto para hoje, segundo o presidente russo.

"A OMS está em contato com cientistas e autoridades russas e aguarda com impaciência para analisar os detalhes dos testes clínicos", indicou a organização internacional. "Acelerar a pesquisa da vacina deveria ocorrer seguindo os procedimentos estabelecidos em cada etapa, para garantir que todas as vacinas que serão produzidas sejam eficazes e seguras", assinalou a OMS, que pediu, ainda, "um acesso rápido, justo e equitativo no mundo inteiro".

A Rússia não publicou estudos detalhados dos resultados dos testes clínicos mostrando a eficácia de sua vacina. A OMS reagiu ontem com cautela ao anúncio de Putin e lembrou que a homologação de uma vacina exige um "procedimento rigoroso".