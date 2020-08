Wall Street fecha em alta

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em alta em todos os principais indicadores nesta quarta-feira.

O principal índice Dow Jones Industrial Average subiu 1,05%, fechando a 27.976,69 pontos.

O tecnológico Nasdaq, com componente basicamente tecnológico, subiu 2,13%, atingindo 11.012,24 unidades, enquanto o índice ampliado S&P; 500 fechou em 3.380,35 unidades - perto de seu recorde de fevereiro.

As ações de tecnologia caíram no início da semana devido a ajustes de portfólio em favor de outros itens como transporte aéreo e agências de viagens. No entanto, essas compras "não são baseadas na realidade econômica", disse Gregori Volokhine, da Meeschaert Financial Services.

Nesta quarta-feira, os investidores voltaram aos papéis das grandes empresas de tecnologia, que sustentam o mercado de ações desde março: a Amazon subiu 2,65%, a Apple 3,32%, Microsoft 2,86% e a Alphabet, matriz da Google, 1,80%.