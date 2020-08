Peru retoma toque de recolher dominical e proíbe reuniões sociais por surto de pandemia

O Peru vai restaurar o toque de recolher de domingo e proibir reuniões sociais familiares, que se tornaram a principal fonte de contágio do surto da pandemia no país, anunciou o presidente Martín Vizcarra na quarta-feira.

"Temos que dar um passo atrás nas medidas que estávamos lançando. A partir deste domingo, a imobilização obrigatória em nível nacional será retomada", disse Vizcarra ao anunciar as novas medidas para conter o aumento das infecções detectadas após o início há seis semanas a desconfinamento gradual para reativar a economia.

O toque de recolher aos domingos entrou em vigor temporariamente em abril, poucas semanas depois que emergência na Saúde foi decretada por causa da pandemia.

O governo também estendeu a quarentena obrigatória a mais províncias, que tinha sido suspensa em 20 das 25 regiões do país a partir de 1º de julho, e proibiu reuniões entre familiares.

"São as reuniões entre familiares (...) que estão gerando esse aumento de casos", afirmou Vizcarra. Portanto, "reuniões familiares e sociais estão proibidas", acrescentou.

Terceiro país da América Latina com o maior número de casos e mortes por na pandemia, atrás somente do Brasil e México, o Peru registra mais de 489.600 casos e mais de 21.500 mortos.

Como o governo permitiu o desconfinamento gradual em 1º de julho e, em seguida, autorizou o transporte aéreo e terrestre nacional, os casos mais que dobraram, que há um mês eram em média de 3.300 diários, para 7.025 na última semana, de acordo com dados oficiais.

"O principal foco de contaminação agora são os nossos amigos e familiares", que têm se encontrado depois da quarentena de quase quatro meses, ressaltou Vizcarra.

"Precisamos continuar atuando com critérios de emergência para continuar protegendo a vida dos peruanos", acrescentou o presidente ao justificar as medidas.

Desde 16 de março, o toque de recolher noturno entrou em vigor e as fronteiras estão fechadas no país. As aulas presenciais estão suspensas até o final do ano.