Comunicado do Business Wire :Temenos

Temenos (SEIS: TEMN), empresa de software bancário anunciou hoje que o Banco Ripley foi ao ar com o Temenos Transact, um produto bancário básico da próxima geração. A implementação foi entregue 100% na nuvem e 100% remotamente em meio ao lockdown do COVID-19. A tecnologia de core banking digital da Temenos substitui o sistema de TI legado do Banco Ripley por nuvem avançada e tecnologia de API aberta para fornecer experiências digitais a mais de um milhão de clientes de lojas varejistas no Peru.

O Banco Ripley escolheu o Temenos Transact como uma de suas iniciativas estratégicas para acelerar seu processo de transformação digital. A abordagem de modelos de banco da Temenos oferece funcionalidade pré-configurada e localizada e melhores práticas, reduzindo a necessidade de personalização e diminuindo os prazos de entrega.

A tecnologia da Temenos apoiará o banco na oferta de produtos bancários de varejo diferenciados, incluindo contas, depósitos a prazo e empréstimos. A plataforma de banco digital da Temenos oferece suporte aos objetivos estratégicos do Banco Ripley de aumentar sua participação no mercado e crescimento sustentável, otimizando suas operações bancárias e reduzindo custos operacionais.

A Temenos trabalhou em estreita colaboração com o Banco Ripley para entregar uma implementação remota na nuvem pública, fornecendo suporte especializado e consultoria para garantir uma instalação tranquila e uma entrada em operação bem-sucedida para o banco, apesar do estado de emergência nacional. A implementação do Temenos Transact envolveu a integração dos 40 sistemas legados do Banco Ripley e foi concluída após a realização de 9.000 testes funcionais no novo sistema. O parceiro global da Temenos, ITSS, apoiou o projeto.

O Banco Ripley é o braço financeiro da Ripley Corp, empresa formada por empreendimentos de varejo, financeiros e imobiliários, com forte presença no Chile e no Peru. Ripley é uma das principais operadoras de varejo da América do Sul, com mais de 70 lojas e três milhões de clientes financeiros em toda a região.

Samuel Sanchez, Diretor/Gerente Geral do Banco Ripley do Peru, disse:"Estamos entusiasmados em anunciar a implementação bem-sucedida e colocar em operação nossa solução de core banking de última geração. Nosso relacionamento estratégico com a Temenos apoiou uma transformação digital contínua no Peru e nos aproxima de nosso objetivo: 'Capacitar HOJE, para impactar o futuro das famílias.' Temenos Transact oferece uma solução única na qual podemos simplificar nossas operações e reduzir custos, e fornecer experiências bancárias excepcionais para nossos clientes de lojas varejistas."

Enrique Ramos O'Reilly, diretor executivo da América Latina e Caribe, comentou:"Estamos muito satisfeitos em apoiar o Banco Ripley à medida que eles adotam uma poderosa tecnologia nativa da nuvem e aceleram sua transformação digital. Temenos tem uma rica história de apoio a bancos na América Latina. Nossa presença estabelecida na região e ampla experiência significam que, apesar da pandemia global, fomos capazes de apoiar uma implementação remota rápida e eficaz para o Banco Ripley. Vemos uma grande aceleração na adoção da nuvem à medida que os bancos estão adotando modelos de nuvem e SaaS para se tornarem mais ágeis e ganhar velocidade para o mercado. Agora, com o nosso principal produto bancário líder de mercado, com Temenos Transact o banco pode se beneficiar de um rápido retorno sobre o investimento e uma rota mais rápida para o mercado impulsionado pelas melhores práticas pré-configuradas do Temenos Model Bank."

A Temenos AG (SIX: TEMN) é a líder mundial em software bancário. Mais de 3.000 bancos em todo o mundo, incluindo 41 dos 50 maiores bancos, contam com a Temenos para processar as transações diárias e as interações com clientes de mais de 500 milhões de clientes bancários. A Temenos oferece software de front office, banco central, pagamentos e administração de fundos nativos e agnósticos em nuvem, permitindo que os bancos ofereçam experiências de cliente omnicanal sem atrito e ganhem excelência operacional.

O software Temenos é comprovadamente capaz de permitir que seus clientes de alto desempenho alcancem taxas de custo-receita de 26,8%, metade da média da indústria e retornos sobre o patrimônio de 29%, três vezes a média da indústria. Esses clientes também investem 51% de seu orçamento de TI em crescimento e inovação versus manutenção, o que é o dobro da média da indústria, provando que o investimento em TI dos bancos está agregando valor tangível aos seus negócios.

Para mais informação, acesse www.temenos.com.

