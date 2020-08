NBA não registra casos de coronavírus na última semana na Disney

A liga americana de basquete (NBA) não registrou casos de contágio por coronavírus nos testes realizados na última semana nas equipes que disputam o torneio da entidade no complexo esportivo da Disney World em Orlando, na Flórida.

"Dos 342 jogadores que fizeram o exame para detectar COVID-19 no campus da NBA desde o último anúncio dos resultados dos testes em 5 de agosto, nenhum apresentou resultado positivo", informaram a NBA e a Associação de Jogadores.

"No caso de um jogador no campus da NBA apresentar um resultado positivo confirmado no futuro, ele ficará isolado até que seja liberado para sair do isolamento de acordo com as regras estabelecidas pela NBA e pela Associação de Jogadores", indica o comunicado conjunto emitido pelas entidades.

Após mais de quatro meses de suspensão devido ao coronavírus, a NBA retomou sua temporada em 30 de julho com 22 times competindo na chamada "bolha" de segurança sanitária no complexo esportivo da Disney World, onde jogadores, treinadores e equipes de apoio são examinados diariamente.

Com o fim dos jogos da temporada regular nesta sexta-feira, seis das 22 equipes serão eliminadas e deixarão a Disney World, enquanto as outras 16 disputarão os playoffs a partir de 17 de agosto.

No momento, a NBA relatou apenas dois casos iniciais de contágio de jogadores que foram diagnosticados enquanto ainda cumpriam o período de quarentena inicial em seus quartos na Disney World.

Esses jogadores deixaram o hotel e foram colocados em isolamento em um local fora da "bolha" de segurança sanitária.