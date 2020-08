EUA: déficit orçamentário federal avança a US$ 2,8 trilhões de outubro a julho

O déficit federal dos Estados Unidos mais que triplicou nos dez primeiros meses do ano fiscal, conforme os gastos do governo para combater o coronavírus continuavam a superar os tributos recolhidos, informou nesta quarta-feira, 12, o Departamento do Tesouro. O déficit orçamentário totalizou US$ 2,8 trilhões entre outubro e julho, 224% superior ao de US$ 867 bilhões em igual período do ano anterior.



O governo já gastou US$ 5,6 bilhões até agora no ano fiscal que termina em 30 de setembro, 51% a mais na mesma comparação anual. O montante recebido pelo governo recuou 1%, a US$ 2,8 trilhões, mas há expectativa de que essa receita diminua nos próximos meses, com uma economia ainda tentando firmar uma retomada e milhões de desempregados. Fonte: Dow Jones Newswires.