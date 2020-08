Grandes grupos britânicos defendem maior flexibilidade laboral

A gigante petrolífera britânica BP e o banco NatWest vão mudar em profundidade a forma como os seus funcionários trabalham na esteira da pandemia, dando mais opções ao teletrabalho, anunciaram nesta quarta-feira.

Após o sucesso do teletrabalho durante a pandemia do coronavírus, a BP pretende introduzir uma forma mais híbrida de atividade entre trabalhar em casa e pessoalmente, anunciou um porta-voz do grupo na quarta-feira em nota enviada à AFP.

"Agora que saímos da pandemia, vamos adotar uma forma mais híbrida de trabalhar, preservando algumas lições aprendidas nos últimos tempos", explicou.

Esta reflexão coincide com a profunda reestruturação empreendida pela BP para tornar a sua atividade mais amistosas ao ambiente e se adaptar à crise do mercado do petróleo, com redução de custos e 10.000 cortes de postos de trabalho previstos.

Os empregos serão compartilhados e não serão preenchidos por uma única pessoa.

A BP quer introduzir mais flexibilidade nas reuniões, que nos últimos meses têm sido principalmente telemáticas.

Essas novas formas de trabalhar significarão mudanças na forma como o grupo administra as diferentes localidades, embora mantenha os escritórios que acaba de alugar em Canary Wharf, um distrito comercial no leste de Londres.

No momento, como tem feito desde março, a BP continua aconselhando seus funcionários a continuarem trabalhando em casa.

O grupo possui 70.000 funcionários em todo o mundo. Destes, 30.000 trabalham nas unidades de exploração, nas petroquímicas ou com clientes, pelo que não serão afectados pelas alterações, que no entanto corresponderão a 25% dos restantes 40.000 colaboradores, a maioria de escritório.

Por sua vez, um dos grandes bancos britânicos, NatWest (ex-RBS) informou recentemente que a maioria de seus funcionários trabalhará em casa até 2021.

Na verdade, na quarta-feira o banco anunciou que vai abandonar um dos edifícios que ocupa em Londres, Regents House, no distrito norte da cidade.

Em tempos normais, esses locais hospedam cerca de 3.500 funcionários do banco, e agora eles trabalharão em dois outros locais em Londres, assim que voltarem aos escritórios em 2021.

"Os hábitos de trabalho evoluíram antes da pandemia do coronavírus. Revisamos nossa estratégia nas instalações de Londres para refletir melhor como trabalharemos no futuro", disse um porta-voz do banco.

Mais e mais empresas podem ser tentadas a reduzir o espaço de escritório, para economizar custos e preservar as finanças afetadas pela pandemia.

No momento, a maioria dos grandes grupos nos distritos comerciais de Londres continua aconselhando seus trabalhadores a realizarem suas tarefas à distância.

Embora se espere que muitas pessoas voltem a trabalhar em suas empresas em setembro, não se espera um retorno à normalidade antes de 2021, embora a ameaça de uma segunda onda permaneça.