Comunicado do Business Wire :Velodyne Lidar, Inc.

A Velodyne Lidar, Inc. anunciou hoje uma parceria com a Universidade de Nevada, Reno, para avançar na pesquisa em infraestrutura de transporte. O Nevada Center for Applied Research da Universidade, comprou e, em conjunto com o DOT de Nevada e o Gabinete de Desenvolvimento Econômico do Governador de Nevada, está usando os sensores LIDAR da Velodyne em sua iniciativa de Mobilidade Inteligente para coletar dados destinados a tornar o transporte mais eficiente, sustentável e seguro.

O programa integrou sensores lidar Velodyne Ultra Puck com sinais de tráfego para detectar, contar e rastrear pedestres, ciclistas e tráfego para ajudar a melhorar a análise de tráfego, gerenciamento de congestionamento e segurança de pedestres. Esses sensores lidar foram colocados em placas de cruzamento e cruzamentos na cidade de Reno, Nevada, e como lidar usado hoje não permite o reconhecimento facial, esses aplicativos de cidade inteligente podem preservar a confiança e o anonimato entre o público.

Estradas "aprimoradas por Lidar" também podem comunicar dados a veículos conectados para dar suporte a aplicações de direção ecológica e prevenção de colisões. Para abordar o monitoramento de congestionamento de estradas, pesquisadores universitários desenvolveram medições de velocidade e medições de atraso e comprimento de fila usando dados lidar.

O programa também tem um ônibus elétrico operado pela Comissão de Transporte Regional do Condado de Washoe. O ônibus é equipado com um Ultra Puck e outros sensores para coletar dados para avaliar as rotas de transporte em massa e a viabilidade da automação de transporte em massa em segmentos da cidade com uma infraestrutura conectada.

"Os sensores lidar da Velodyne têm sido fundamentais em nossa pesquisa de transporte, fornecendo dados 3D precisos e confiáveis de que precisamos em nosso programa de Mobilidade Inteligente", disse Carlos Cardillo, diretor, Nevada Center for Applied Research. "Os sensores Velodyne estão nos ajudando a enfrentar o desafio de melhorar a mobilidade e a segurança no transporte e contribuir para o avanço das cidades inteligentes".

"O Nevada Center for Applied Research está traçando um caminho para criar as cidades inteligentes do futuro, permitindo a comunicação multimodal entre infraestrutura, veículos e pessoas", disse Jon Barad, vice-presidente de desenvolvimento de negócios da Velodyne Lidar. "Sua equipe de pesquisa multidisciplinar está usando os sensores lidar da Velodyne de maneiras inovadoras para coletar e analisar os dados necessários para melhorar a eficiência e a segurança."

O Velodyne Ultra Puck proporciona visão ambiental completa de 360 graus, para fornecer dados tridimensionais precisos em tempo real. É um sensor lidar bastante compacto com alcance de 200 metros. A confiabilidade e eficiência energética do sensor fazem dele uma solução ideal para aplicações de cidade inteligente como gestão de segurança de pedestres, tráfego de veículos e espaço de estacionamento, além de diversas outras. O Ultra Puck não identifica características faciais individuais, abordando uma crescente preocupação para aplicações civis.

Para saber mais sobre a Universidade de Nevada, a iniciativa de Mobilidade Inteligente de Reno e a coalizão de parceiros públicos e privados que participam ativamente, visite unr.edu/intelligent-mobility.

Sobre a Velodyne Lidar

A Velodyne oferece soluções lidar inteligentes e poderosas para autonomia e assistência ao condutor. Com sede em San José, Califórnia, a Velodyne é conhecida em todo o mundo por seu portfólio de revolucionárias tecnologias de sensores lidar. David Hall, fundador da Velodyne, inventou em 2005 os sistemas lidar de visão circundante em tempo real como parte da Velodyne Acoustics. A invenção de Hall revolucionou a percepção e autonomia para nova mobilidade, mapeamento, robótica e segurança automotiva. A linha de produtos de alto desempenho da Velodyne inclui uma grande variedade de soluções de sensores, incluindo o economicamente acessível Puck?, o versátil Ultra Puck?, o Alpha Prime? para autonomia avançada, o Velarray? otimizado para ADAS e o Vella?, revolucionário software para assistência ao condutor.

