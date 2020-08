Sumner Redstone, dono de império de mídia, morre aos 97 anos

O magnata americano Sumner Redstone, que construiu um império de mídia que inclui a ViacomCBS, morreu na terça-feira aos 97 anos, anunciaram suas empresas nesta quarta-feira (12).

A ViacomCBS e o grupo National Amusements anunciaram que Redstone, cuja saúde estava se deteriorando há vários anos, morreu na noite de terça-feira.

Redstone construiu sua empresa a partir de uma modesta rede de cinemas drive-in e manteve a liderança no conglomerado e na indústria até se aproximar dos 90 anos.

Na década de 1980, Redstone planejou uma compra hostil da Viacom, um braço da rede CBS que havia se tornado um importante agente na televisão a cabo.

Em seguida comprou a Paramount Pictures, um dos principais estúdios de Hollywood; Blockbuster Entertainment e, mais tarde, liderou uma fusão com a CBS.

Em 2006, a Viacom desmembrou a CBS, separando as operações cinematográficas de crescimento mais rápido das outras, mas Redstone manteve o controle de ambas através de sua holding.

- Novela -

Nos últimos anos, Redstone se envolveu em conflitos sobre sua capacidade mental para dirigir as empresas, em uma história que às vezes parecia uma novela.

Sua filha Shari Redstone controlava efetivamente o império com seu pai em reclusão, mas outros membros da família alegam que ele era manipulado.

Sua neta Keryn Redstone aliou-se a Manuela Herzer, ex-namorada do magnata, que travava uma batalha para que ele fosse declarado incompetente.

Em 2016, durante a luta por poder dentro da família e as questões sobre sua capacidade mental, Redstone renunciou como presidente executivo do grupo e se tornou presidente emérito da CBS e da Viacom.

Essas duas empresas se reunificaram no ano passado e viraram a ViacomCBS, que gerencia a MTV, Comedy Central, Nickelodeon e Showtime, os estúdio Paramount e também a editora Simon & Schuster.

A sociedade está, junto com a Disney, Time Warner e 21st Century Fox, entre as maiores empresas do cinema e da televisão.

- Paixão por ganhar -

Nasceu em 1923 como Sumner Murray Rothstein em uma família judaica de Boston, onde seu pai trabalhava vendendo linóleo.

A família mudou de nome para Redstone em 1940 - uma tradução literal do iídiche para o inglês - devido ao antissemitismo que reinava na época.

Em sua autobiografia de 2001, intitulada "A Passion to Win" (Paixão por ganhar), Redstone conta que vendeu cachorros-quentes em uma lanchonete de um cinema drive-in que seu pai havia comprado, o que ele considerou sua "introdução ao poderoso mundo da mídia e do entretenimento".

Ele se matriculou na Universidade de Harvard, mas desistiu antes de se formar em 1943 para ingressar no Exército dos EUA na Segunda Guerra Mundial, trabalhando como decifrador de códigos, uma tarefa que aprimorou - de acordo com seu livro - seu conhecimento da língua japonesa.

Após a guerra, Harvard o premiou com um diploma e mais tarde ele formou-se em direito.

Ingressou na empresa de seu pai, que na época dirigia uma rede de cinemas.

Renomeou o grupo para National Amusements e o tornou um dos maiores operadores de cinema do país, popularizando o conceito de "multiplex".

Redstone sofreu queimaduras graves em um incêndio de um hotel de Boston em 1979 e teve que passar por cerca de 60 horas de cirurgias, permanecendo internado por vários meses antes de poder voltar a andar.