Cancelado Mundial de ciclismo na Suíça, UCI busca nova sede

O Mundial de Ciclismo de Estrada, programado para 20 a 27 de setembro nas cidades suíças de Aigle-Martigny, foi cancelado devido a restrições relacionadas à pandemia do coronavírus, anunciaram nesta quarta-feira os organizadores.

Mas a União Internacional de Ciclismo (UCI) reagiu indicando que deseja manter as provas e está trabalhando em "um projeto alternativo" para que a edição 2020 "possa ser disputada, se possível, na Europa e nas datas inicialmente previstas".

De acordo com a decisão das autoridades federais suíças, grandes eventos "envolvendo mais de 1.000 pessoas" estão proibidos até 30 de setembro.

"Por isso, a organização do Mundial é impossível, ainda mais quando cidadãos de 45 países devem cumprir quarentena para entrar na Suíça", destacaram os organizadores.

Como resultado dessas decisões, a comissão organizadora e as autoridades políticas das cidades afetadas "infelizmente consideraram que não estavam reunidas as condições para a organização do evento", comentou a UCI.

Esta edição prevista para um local diferente "mas tão exigente quanto Aigle-Martigny" poderia incluir "todas ou parte das corridas planejadas", acrescentou a UCI.

O Campeonato Mundial de Estrada, que conta com onze eventos no programa, deveria reunir mais de 1.000 ciclistas de 80 países. A prova de elite masculina, marcada para 27 de setembro, foi anunciada como uma das mais seletivas da história (249 quilômetros).