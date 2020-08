Ilhas Maurício: tesouros de biodiversidade ameaçados por poluição

O vazamento de petróleo na costa das Ilhas Maurício ameaça vastas áreas úmidas protegidas, repletas de manguezais, corais e peixes.

Quase 1.000 toneladas de combustível foram derramadas no mar devido a uma rachadura no casco do MV Wakashio, que encalhou em um recife em 25 de julho, perto de dois dos três locais incluídos na Convenção Internacional sobre a Conservação de Zonas Úmidas, Ramsar, mas Ilhas Maurício.

Até agora, esses dois locais, Blue Bay e Pointe d'Esny, parecem poupados, de acordo com Sunil Dowarkasing, um ex-especialista em meio ambiente do Greenpeace, que está participando das operações de limpeza.

O primeiro-ministro das Ilhas Maurício, Pravind Jugnauth, anunciou nesta quarta-feira que as 3.800 toneladas de combustível transportadas pelo navio foram totalmente bombeadas de seus tanques, o que exclui definitivamente a possibilidade de outro vazamento.

Veja um resumo dos problemas.

- Blue Bay

Pequenas quantidades de óleo combustível já foram observadas no parque marinho de Blue Bay, um local de 353 hectares que abriga 38 variedades de coral, incluindo o "coral cérebro" esférico com mais de cem anos.

O combustível foi "imediatamente contido" pelas operações de limpeza, disse Dowarkasing. O local fica ao lado da praia de Blue Bay, popular entre os turistas.

"Se o parque marinho de Blue Bay for poluído, perderemos uma joia das Ilhas Maurício", disse Dowarkasing.

Manguezais, tapetes de ervas marinhas e algas gigantes "contribuem para o equilíbrio geral do ambiente marinho" e fornecem habitat "para cerca de 72 espécies de peixes e tartarugas verdes ameaçadas de extinção", afirma a convenção Ramsar em seu site.

- Pointe d'Esny

As águas salobras e rasas dos 22 hectares do local de Pointe d'Esny são o lar de manguezais, lodaçais, plantas ameaçadas e borboletas endêmicas de Maurício.

O local é mais protegido do que Blue Bay, pois é separado da lagoa por uma estrada costeira e habitações.

Mas as raízes dos manguezais têm a capacidade de armazenar óleo combustível, de acordo com Dowarkasing, o que torna o local de Pointe d'Esny vulnerável.

Maurício tem um terceiro sítio classificado Ramsar, o santuário de pássaros do estuário Rivulet Terre Rouge. Esta reserva está localizada no lado oposto da ilha, não muito longe da capital Port-Louis, e não está ameaçada pela poluição do MV Wakashio.