Cathay Pacific anuncia prejuízo de US$ 1,27 bilhão no 1º semestre

A companhia aérea Cathay Pacific, de Hong Kong, muito afetada pela pandemia de coronavírus, anunciou nesta quarta-feira um prejuízo líquido histórico de 1,27 bilhão de dólares no primeiro semestre.

"Os seis primeiros meses de 2020 foram os mais difíceis para o grupo Cathay Pacific em mais de 70 anos de história", declarou o presidente da empresa, Patrick Healy.

Como todas as empresas do setor, a Cathay Pacific foi gravemente afetada pela pandemia e o colapso do tráfego internacional. Mas o fechamento das fronteiras foi um grande golpe para a empresa, que não tem um mercado interno para compensar.

De janeiro a junho, a companhia transportou 4,4 milhões de passageiros, ou seja, 76% a menos que no primeiro semestre de 2019. Em abril e maio, o grupo transportou apenas 500 passageiros em média por dia.

"A crise de saúde mundial dizimou o setor do transporte e o futuro é muito incerto. A maioria dos analistas prevê a necessidade de anos para recuperar os níveis prévios à crise", afirmou Healy.

O segundo semestre de 2019 também foi desastroso para a empresa devido à crise política na ex-colônia britânica, que provocou a redução do número de passageiros com destino à região semiautônoma do sul da China.