Uso de máscara será obrigatório em Bruxelas

O uso de máscaras será obrigatório a partir desta quarta-feira (12) nos espaços públicos da região de Bruxelas para conter a propagação da pandemia de COVID-19, anunciou o governo regional em um comunicado.

A ampliação da obrigatoriedade do uso de máscara a todos os locais públicos - já era obrigatórios nos espaços fechados desde 11 de julho - e aos 19 distritos da região de Bruxelas é motivada pelo aumento dos contágios (mais de 50 para cada 100.000 habitantes).

Os dados representam quase 600 casos adicionais diários em uma região de 1,2 milhão de habitantes.

"Nesta quarta-feira, 12 de agosto de 2020, a taxa de incidência no território de Bruxelas alcançou a média de 50 casos de contaminação de COVID-19 para cada 100.000 habitantes nos últimos sete dias", afirma o comunicado.

"O uso de uma máscara que cubra o nariz e a boca é, portanto, obrigatório para qualquer pessoa de 12 anos ou mais nos locais públicos e nos locais privados acessíveis ao público no conjunto do território da região de Bruxelas Capital", completa a nota do governo.

A determinação não afeta no momento as províncias das outras duas regiões da Bélgica, Flandres (norte) e Valônia (sul).

A norma publicada nesta quarta-feira prevê exceções, como a prática de esporte e algum tipo de trabalho que exija esforço físico na via pública. Também exime as pessoas com algum tipo de deficiência que não podem usar máscara ou protetor facial.

A Bélgica, com 11,5 milhões de habitantes, superou a marca de 75.000 casos de COVID-19 e registrava até terça-feira 9.879 mortes, uma das taxas de mortalidade mais elevadas do mundo. Mas é necessário destacar que o método de contabilização das autoridades belgas é um dos mais complexos, pois inclui nos balanços as vítimas prováveis, sem a necessidade de um teste de diagnóstico que confirme a doença.