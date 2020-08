Comunicado do Business Wire :Andersen Global

A Andersen Global anuncia sua expansão no Gabão através de um acordo de colaboração com a Libreville Business & Law Consulting (B & Law Consulting), fortalecendo ainda mais sua plataforma global e acrescentando amplitude a sua presença regional na África Central.

O escritório jurídico, fundado em 2017, é composto por mais de 10 profissionais que assessoram empresas nas áreas contratual, societária, comercial, tributária, de comércio internacional, trabalhista e de direito comercial em geral.

"Estamos comprometidos em oferecer aos nossos clientes as melhores soluções da categoria e manter transparência e independência ao lidar com seus assuntos", disse o sócio gerente Khadidjatou Boussougou. "Colaborar com a Andersen Global é uma grande oportunidade para continuarmos aumentando nosso impulso e melhorando a qualidade dos serviços oferecidos a nossos clientes em nível internacional".

Mark Vorsatz, presidente da Andersen Global e diretor executivo da Andersen, disse: "Estou impressionado com o nível de eficiência e entusiasmo que a B & Law Consulting demonstra. Compartilhamos a visão de garantir a mais alta qualidade de serviço ao cliente através de valores alinhados. Esta colaboração continuará ampliando nosso desenvolvimento na África e assegura que continuemos a manter uma cobertura geográfica abrangente".

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica em todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos Estados Unidos, a Andersen Global conta hoje com mais de seis mil profissionais no mundo todo e está presente em mais de 188 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

