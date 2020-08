Comunicado do Business Wire :Stanford Graduate School of Business

A Escola de Pós-Graduação em Negócios de Stanford (GSB) está ampliando as oportunidades de ingresso para estudantes venezuelanos e latino-americanos em geral por meio de um programa direcionado de isenção de taxas e oportunidades de auxílio financeiro.

A isenção de taxas Sí Se Puede América Latina de US$ 275 está disponível a potenciais alunos com ganhos inferiores a US$ 40.000 e auxiliará um percentual considerável de candidatos latino-americanos. Ao eliminar as barreiras das inscrições no programa de MBA, a GSB de Stanford pretende incentivar estudantes que de outra forma poderiam não se candidatar.

Na isenção de taxas Sí Se Puede América Latina, os encargos de inscrição no MBA serão automaticamente suspensos do biênio 2020-2021 para os alunos latino americanos: a saber, de Porto Rico, ilhas do Caribe, América Central, México, América do Sul (incluindo Brasil). Os candidatos não precisam fazer inscrição separadamente para solicitar a isenção. O valor da conversão monetária do salário para dólares americanos será calculado com base na taxa de câmbio de 1.º de junho de 2020. Após a seleção dos candidatos ao programa de MBA, a GSB de Stanford definirá as oportunidades de auxílio financeiro com base na necessidade financeira dos alunos elegíveis.

A isenção de taxas Sí Se Puede América Latina e a concessão de bolsas foram desenvolvidas para atrair candidatos da Venezuela e da América Latina para o MBA da GSB de Stanford. Esses benefícios se tornaram possíveis graças a Becky Kleiner e Micky Malka (sócio gerente da Ribbit Capital), nascidos na Venezuela e residentes no exterior há alguns anos.

"Quando as pessoas certas têm acesso às ferramentas adequadas, o resultado são transformações benéficas e generalizadas na sociedade", afirmou Malka. "Durante o período que moramos fora da Venezuela, tivemos a oportunidade de interagir com vários alunos latino-americanos da GSB de Stanford. Percebemos que muitos voltavam a seus países de residência e produziam impacto relevante na sociedade e na pós-graduação em negócios. Acreditamos que a região é terra natal de mais pessoas capazes de gerar esse tipo de influência, caso tenham uma oportunidade.

É por isso que fizemos essa parceria com a GSB de Stanford. O programa Sí Se Puede América Latina deseja eliminar as barreiras para candidatar-se ao MBA e incentivar estudantes da Venezuela e de toda a América Latina a darem o próximo passo. Ao ajudar alunos que desejam ingressar na GSB de Stanford, esperamos atrair pessoas que queiram exercer uma influência positiva em suas comunidades e no mundo."

Yohanna Maldonado, venezuelana recém-formada da turma de 2020 do MBA da GSB de Stanford, discursou em uma sessão LowKeynote sobre "The Nation Behind the News", que oferece aos alunos da escola a oportunidade de apresentar ideias e atividades que podem melhorar a vida das pessoas e comunidades ao redor do mundo. Ela falou sobre "esperança e a possibilidade de os alunos da GSB de Stanford voltarem à Venezuela para ajudar suas famílias e comunidades. "Vale a pena apoiar o tecido social vigoroso que está sendo produzido na Venezuela", declarou ela.

"Quando eu analisava os vários programas de MBA, estudar na GSB de Stanford sempre me pareceu um sonho distante ao qual nem valia me candidatar" disse Maldonado. "A isenção da taxa é mais um exemplo de como a escola está querendo aumentar a diversidade no campus e atrair mais estudantes latino-americanos. Estou empolgada para dar as boas-vindas a novos alunos nos próximos anos."

Sobre a Escola de Pós-Graduação em Negócios de Stanford

A Escola de Pós-Graduação em Negócios (GSB) de Stanford está desenvolvendo a próxima geração de líderes mundiais com formação em princípios. Desde 1925, ela oferece educação experimental e rigorosa em negócios, associada a desenvolvimento pessoal e liderança que tem a capacidade de transformar carreiras e vidas. A escola tem autonomia para conceber e revelar trabalhos de pesquisa original que ampliam os limites do conhecimento. A diversidade dos programas da instituição abrangem o MBA com duração de dois anos; o programa de mestrado com duração de um ano para líderes experientes (MSx); o programa de doutorado; a formação executiva; o Stanford LEAD, programa de certificação on-line; e a Stanford Seed, iniciativa da própria escola que forma parcerias com empreendedores de mercados emergentes para criar empresas de sucesso que transformam vidas.

