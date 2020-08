Paraguai estende fase 3 da quarentena até 30 de agosto

Assunção e sua área metropolitana seguirão na fase 3 da quarentena no Paraguai até 30 de agosto devido ao ressurgimento dos contágios e óbitos pela COVID-19, informaram fontes do governo nesta terça-feira (11).

O Executivo divulgou um decreto que prorroga a medida sanitária, cujo prazo vencia na terceira semana de julho.

"A medida foi recomendada pelas autoridades de Saúde em resposta ao aumento de contágios nesta região, que junto ao Alto Paraná (leste) concentram a maior porcentagem de casos e falecimentos por COVID-19", especificou o governo em seu site oficial.

A fase 3 autoriza a abertura de centros comerciais, restaurantes e complexos esportivos, entre outras atividades.

O Paraguai registrou sete óbitos por COVID-19 nesta terça-feira, o maior número desde o início da pandemia no país, onde o coronavírus causou a morte de mais de 80 pessoas e contaminou 7.324.

O departamento do Alto Paraná, cuja capital é Ciudad del Este (fronteiriça com Brasil e Argentina), é responsável por 40% dos contágios no Paraguai, enquanto Assunção e sua zona metropolitana têm 37% dos casos, de acordo com relatórios oficiais.

Os outros 15 departamentos do país passaram para a fase 4 da flexibilização da quarentena, o que inclui a abertura de restaurantes e eventos com presença de até 20 pessoas.

O diretor de Vigilância Sanitária, Guillermo Sequera, alertou para a possibilidade dos óbitos duplicarem nos próximos dias, afirmando que a pandemia está em seu ápice no Paraguai.

"Podemos alcançar um pico de 10 falecimentos por dia. O ideal seria que não passasse de 15 em uma semana e que logo voltasse a cair", comentou Sequera à imprensa.