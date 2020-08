Trump anuncia sexto contrato por 100 milhões de doses de vacina contra COVID-19

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira (11) um contrato no valor de 1,5 bilhão de dólares pela entrega de 100 milhões de doses da vacina experimental fabricada pelo laboratório americano Moderna, o sexto contrato deste tipo assinado desde maio.

"Fico feliz em anunciar que chegamos a um acordo com a Moderna para a fabricação e entrega de 100 milhões de doses de sua vacina candidata contra o coronavírus. O governo federal será o proprietário destas doses da vacina", informou Trump em coletiva de imprensa na Casa Branca.

O acordo eleva para 2,48 bilhões de dólares o investimento público americano na Moderna, uma empresa de biotecnologia fundada há menos de uma década e que nunca criou uma vacina no passado.

Nenhuma outra companhia ou grupo farmacêutico recebeu tanto dinheiro de Washington na corrida pela vacina.

A Moderna, que trabalha em conjunto com os Centros Nacionais de Saúde dos Estados Unidos (NIH), lidera um dos três projetos ocidentais que iniciaram as fases finais de testes clínicos em voluntários em julho, assim como as alianças Oxford/AstraZeneca e Pfizer/BioNTech.

Os resultados preliminares dos testes da primeira fase, realizados em um pequeno grupo de pessoas, mostraram que a vacina gerou uma resposta imunitária.

Até o fim do ano, ainda não será possível saber se a vacina da Moderna/NIH é segura e eficaz, segundo o doutor Anthony Fauci, diretor do instituto que gerencia o teste clínico, mas Trump afirmou esperar por resultados positivos antes das eleições presidenciais de 3 de novembro, quando buscará a reeleição.

O acordo com a Moderna também inclui uma opção por 400 milhões de doses adicionais, segundo declarações da empresa e do Departamento de Saúde dos Estados Unidos.

"Estamos prontos para produzir rapidamente 100 milhões de doses assim que a vacina for aprovada, e até 500 milhões pouco depois, então teremos 600 milhões de doses", declarou Donald Trump, citando números significativamente diferentes.

No total, a administração Trump investiu pelo menos 10,9 bilhões de dólares no desenvolvimento e produção de vacinas.