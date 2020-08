O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira estar "surpreso" com a decisão do candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden, de escolher Kamala Harris como companheira de chapa, criticando o desempenho "pobre" da senadora durante as primárias democráticas.

"Fiquei surpreso mais do que tudo porque ela teve um desempenho muito pobre" durante a disputa pela indicação democrata, que Biden acabou vencendo, disse Trump em sua entrevista coletiva diária na Casa Branca.

"Ela se saiu muito mal nas primárias. E isso é como uma pesquisa".

O presidente republicano, que está concorrendo à reeleição, também observou que durante a audiência de confirmação em 2018 do controverso candidato conservador à Suprema Corte, Brett Kavanaugh, Harris foi "a pior, a mais horrível, a mais insolente de todo o Senado".

Ela também "desrespeitou" Biden, acrescentou Trump, referindo-se ao debate inicial das primárias democratas em 2019, no qual a senadora da Califórnia atacou o ex-vice-presidente com virulência sobre suas posições anteriores sobre políticas raciais nos anos 1970.

Em contraste, Trump elogiou seu vice-presidente "sólido como uma rocha", Mike Pence, observando que ele é "respeitado por todos os grupos religiosos".