O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira estar "surpreso" com a decisão do candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden, de escolher Kamala Harris como companheira de chapa, criticando o papel "pobre" da senadora durante as primárias democráticas.

"Fiquei surpreso mais do que tudo porque ela teve um desempenho muito ruim" durante a disputa pela indicação democrata, que Biden acabou vencendo, disse Trump em sua entrevista coletiva diária na Casa Branca.

"Ela se saiu muito mal nas primárias. E isso é como uma pesquisa".