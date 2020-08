Wall Street fecha em baixa

As ações dos Estados Unidos reverteram o curso nesta terça-feira e fecharam no vermelho, com todos os três principais índices caindo e o ampliado S&P; 500 fechando em baixa pela primeira vez em oito dias.

No sino de fechamento, o Dow Jones Industrial Average caiu 0,4%, a 27.686,91 unidades e o S&P; 500 0,8%, a 3.333,69.

O Nasdaq continuou sua queda recente para fechar com uma perda de 1,7%, fechando em 10.782,82 unidades.

Wall Street despencou faltando menos de uma hora para o fim do pregão, depois que o líder republicano do Senado, Mitch McConnell, despejou um balde de água fria nas perspectivas de um acordo sobre um novo projeto de lei de ajuda à pandemia.

Os investidores estavam otimistas no no início do dia pela notícia de uma vacina russa COVID-19 e pela sugestão do presidente Donald Trump de redução dos impostos sobre ganhos de capital.

Analistas disseram que os comerciantes estavam operando com a suposição de que um acordo sobre um pacote emergencial de gastos seria apenas uma questão de tempo.