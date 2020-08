Igreja, UE e ONU buscam diálogo para reduzir tensões na Bolívia

A Igreja Católica, a União Europeia e as Nações Unidas começaram nesta terça-feira a gerir um diálogo para reduzir as tensões na Bolívia, após oito dias de bloqueios de estradas que impedem o transporte de material médico em meio à pandemia.

"Estão sendo feitas consultas, alguns encaminhamentos estão sendo feitos com uma parte e outra" para abrir as conversas, disse o presidente da Conferência Episcopal Boliviana, Ricardo Centellas.

"Esperamos que entre hoje e amanhã (terça e quarta) se instale esta mesa de diálogo, tão urgente para diminuir as tensões sociais, para enfrentar melhor o problema da pandemia e principalmente para resolver as coisas entre os bolivianos", acrescentou o bispo à rádio Fides.

A Igreja está tomando medidas em conjunto com funcionários da UE e da ONU após o interesse manifestado pelo governo interino de Jeanine Áñez, do Tribunal Supremo Eleitoral (TSE) e do Congresso, informou à AFP uma fonte ligada a um organismo internacional.

O diálogo busca resolver o atoleiro político e social diante dos protestos com bloqueios de estradas, em meio à pandemia, contra o adiamento das eleições gerais de 6 de setembro para 18 de outubro.