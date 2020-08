Dois oficiais militares iraquianos mortos por drone turco no Curdistão

Dois militares iraquianos de alto escalão foram mortos nesta terça-feira, anunciou o Exército, denunciando uma "agressão turca realizada por um drone", no contexto de ataques contra o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK, oposição curda na Turquia) no Curdistão iraquiano.

O Iraque já convocou duas vezes o embaixador turco para protestar contra os ataques da Turquia em seu território.

Apesar destes protestos, que agora podem aumentar após a morte de membros importantes das tropas regulares iraquianas, o governo turco garante que tem o direito de continuar a sua luta contra o PKK, que considera uma organização "terrorista".

O comunicado iraquiano assegura que os militares, chefes dos guardas de fronteira, foram mortos em um veículo.