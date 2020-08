Pequim estende mandato do Parlamento de Hong Kong por um ano

O Parlamento chinês decidiu prorrogar o mandato dos deputados de Hong Kong, depois do adiamento das eleições locais neste território semi-autônomo, anunciou um veículo estatal nesta terça-feira.

O governo de Hong Kong, alinhado com Pequim, anunciou no final de junho que estava adiando as eleições para o Conselho Legislativo, o Parlamento da ex-colônia britânica, por conta da pandemia de COVID-19.

Inicialmente, deveriam ser realizadas em 6 de setembro.

O comitê permanente do Parlamento chinês realizou uma reunião de quatro dias, que terminou nesta terça-feira, para decidir como preencher o vazio legislativo causado por este adiamento.

O atual Conselho Legislativo de Hong Kong continuará exercendo suas funções por "pelo menos um ano", até o início do mandato do próximo conselho, anunciou a televisão pública CCTV.