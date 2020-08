Passagem de fronteira entre Egito e Faixa de Gaza reabre nos dois sentidos

A única passagem de fronteira entre Egito e Faixa de Gaza voltou a abrir nesta terça-feira (11) nos dois sentidos e por um período de três dias, permitindo a saída dos moradores do território palestino pela primeira fez desde o início da pandemia de COVID-19.

Situada no extremo sul da Faixa de Gaza, a passagem de fronteira de Rafah foi fechada em março para reduzir os riscos de propagação da pandemia do novo coronavírus no território palestino, superpopuloso e com uma limitada infraestrutura sanitária.

A Faixa de Gaza, de dois milhões de habitantes, é controlada pelo movimento islamita Hamas e submetida a um bloqueio israelense desde 2007.

A passagem de fronteira já havia sido reaberta por três dias em abril, mas apenas em um sentido, para permitir que os moradores de Gaza bloqueados no Egito retornassem para suas casas.

Desta vez, Rafah reabriu nos dois sentidos. Um número limitado de pessoas poderá atravessar a fronteira, obedecendo certas medidas de saúde.

"Os cidadãos da Faixa de Gaza que têm passaportes egípcios e estrangeiros e uma residência no exterior, assim como os pacientes em situação de emergência serão autorizados a sair", afirmou o porta-voz do ministério do Interior de Gaza, Iyad al Bozum.

Centenas de palestinos, alguns de máscara, se concentraram desde o amanhecer em uma área do terminal de Rafah para deixar o território.

As pessoas repatriadas do Egito serão enviadas durante três semanas a centros de quarentena, informou o diretor do departamento de controle de infecções do ministério da Saúde, Rami al Abdalah.

O Egito registrou mais de 95.000 casos de coronavírus, incluindo mais de 5.000 mortes, contra apenas 81 contágios, e uma vítima fatal, em Gaza.