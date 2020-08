Irã condena duas pessoas por espionagem a favor de Israel, Alemanha e Reino Unido

Dois homens foram condenados por um tribunal iraniano a 10 anos de prisão por espionagem a favor de Israel, Alemanha e Reino Unido, anunciou nesta terça-feira a Autoridade Judicial da República Islâmica.

Masud Mosaheb "espionou para o Mossad (serviço de inteligência israelense) e para a Alemanha" sob o título de secretário-geral de uma empresa austro-iraniana, afirmou Gholamhosein Esmaili, porta-voz da Autoridade Judicial.

O segundo condenado, Shahram Shirkhani, trabalhava para o serviço secreto britânico, de acordo com a mesma fonte.

Shirkhani buscava "corromper as autoridades e recrutar" pessoas e revelar informações sobre "contratos relacionados com o Banco Central, com o Melli Bank e o ministério da Defesa", indicou Esmaili.

Outras cinco pessoas foram detidas recentemente por suposta espionagem nos ministérios das Relações Exteriores, Defesa e Indústria, em empresas que trabalham na indústria de energia e na agência atômica do Irã, completou o porta-voz.

Ele não revelou detalhes sobre as identidades nem sobre os cargos.

De acordo com o jornal austríaco Der Standard, Mosaheb viajou ao Irã para acompanhar uma delegação de um centro de pesquisas austríaco que havia inaugurado uma filial na região de Teerã.

Após a detenção em janeiro de 2019, sua família não teve contato com ele durante várias semanas, antes de ser informada que ele estava detido na penitenciária Evin de Teerã.

A empresa austro-iraniana afirma que seu objetivo é facilitar a aproxima~]ap entre os países, especialmente na área econômica.

O Irã anunciou recentemente várias detenções e algumas execuções de pessoas declaradas culpadas de espionagem por seus tribunais.